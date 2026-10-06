Польща "інвестує" 26 млрд доларів у цивільну оборону на тлі посилення російських атак на Україну
Київ • УНН
Польща спрямує 26 млрд доларів на укриття, системи оповіщення та запаси для криз. Програму посилили через війну в Україні.
Польща планує інвестувати 102,4 мільярда злотих (26 мільярдів доларів) протягом п’яти років у програму захисту населення та цивільної оборони. Про це заявив у вівторок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
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Останніми місяцями через посилення російських атак на Україну — зокрема на її західні регіони — польська влада почала оприлюднювати попередження для населення щодо можливого впливу цих повітряних ударів на територію Польщі.
Програма також має на меті підготувати країну та її громадян до стихійних лих, таких як повені.
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"До пріоритетів у сфері цивільного захисту належать захисні споруди, укриття всіх типів, рятувальне обладнання та інфраструктура, а також створення запасів ресурсів на випадок кризових ситуацій і стихійних лих", — зазначив Туск у вівторок.
"Ми фінансуватимемо системи оповіщення, ІТ-системи та захищений зв’язок між установами й службами", — сказав він перед засіданням уряду.
На тлі війни в Україні військові витрати Польщі сягнули майже 5% валового внутрішнього продукту.
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