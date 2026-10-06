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Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

У Люблінському воєводстві розширять військові підрозділи й розгорнуть додаткову батарею Patriot. Кількість повітряних операцій над Україною зросла у 15 разів.

Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною

Польща суттєво розширить військові підрозділи та розгорне додаткову систему ППО Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН із посиланням на Polskie Radio Lublin.

Деталі

За його словами, у регіоні планується розвиток підрозділів 18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів на території аеропорту Свідника.

Люблінський район перенасичений військами, але таких підрозділів буде більше

- зазначив польский урядовець.

Він підкреслив, що кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів.

"Це рішення, моє рішення та розгортання батареї Patriot, розроблені разом з командирами, мають на меті захистити Люблінський регіон, забезпечити відчуття безпеки, щоб повітряний рух тут, який часто переривається через тривоги, був максимально безпечним, коли вони відбуваються", - сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо

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Російські дрони над Україною змусили Польщу оновити правила їх збиття - ось що зміниться01.10.26, 10:00 • 4743 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща