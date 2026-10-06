Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною
Київ • УНН
У Люблінському воєводстві розширять військові підрозділи й розгорнуть додаткову батарею Patriot. Кількість повітряних операцій над Україною зросла у 15 разів.
Польща суттєво розширить військові підрозділи та розгорне додаткову систему ППО Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє УНН із посиланням на Polskie Radio Lublin.
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За його словами, у регіоні планується розвиток підрозділів 18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів на території аеропорту Свідника.
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Він підкреслив, що кількість повітряних операцій над Україною зросла більш ніж у 15 разів.
"Це рішення, моє рішення та розгортання батареї Patriot, розроблені разом з командирами, мають на меті захистити Люблінський регіон, забезпечити відчуття безпеки, щоб повітряний рух тут, який часто переривається через тривоги, був максимально безпечним, коли вони відбуваються", - сказав Косіняк-Камиш.
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