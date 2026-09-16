Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні

Фольга, велосипедний хомут, риболовецька сітка та звичайна гайка - речі, які зазвичай не асоціюються з військовими технологіями. Однак під час війни вони можуть отримати нове призначення: допомагати тестувати техніку, облаштовувати позиції чи закривати якісь інженерні потреби. УНН обговорив з військовими експертами, як абсолютно побутові предмети стали однією з особливостей сучасної війни.

Деталі

Є речі, призначення яких здається настільки очевидним, що складно уявити їх в іншій ролі. Харчова фольга - для запікання мʼяса чи риби, риболовецька сітка - для риболовлі, гайки - для ремонту чи будівництва. Однак війна змінює цю логіку. У військовому середовищі предмет оцінюють не стільки за тим, для чого його створили, скільки за тим, що ще з його допомогою можна зробити. Так звичайні побутові речі отримують нове призначення - від інженерного облаштування до використання у військових розробках.

Гайки, шурупи і гвинти для військових розробок

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний зазначає, що прикладів використання звичайних побутових речей у війську насправді дуже багато.

Це і звичайні гайки, шурупи, гвинти, різні металеві конструкції, які можуть використовуватися для обладнання позицій, інженерних споруд або в різних військових розробках. Цікавий приклад - риболовецькі сітки. Деякі країни Північної Європи передають Україні використані риболовецькі сітки, які вже втратили для них свою актуальність. В Україні вони можуть отримувати зовсім інше застосування - зокрема для інженерного захисту та маскування - розповів він.

За його словами, якщо подивитися ширше, то навіть цивільні радіокеровані моделі свого часу використовувалися для військових завдань.

До появи великих наземних роботизованих комплексів існували значно простіші механізми, фактично невеликі машини на дистанційному керуванні, які дозволяли виконувати певні завдання без безпосередньої присутності людини. Сьогодні ж наземні роботизовані системи вже можуть використовуватися для евакуації, підвезення обладнання та виконання інших завдань - пояснює Антон Земляний.

Акумулятори, батарейки і дрібна електроніка у війську

Список звичайних речей, які використовують у військових технологіях, не обмежується гайками, шурупами і гвинтами. Особливо багато прикладів використання звичайних речей у війську повʼязано з електронікою.

На це звертає увагу військовий експерт Михайло Жирохов.

Більшість електроніки, яка постачається, наприклад, із Китаю, фактично має подвійне призначення. Можемо говорити про акумулятори, батарейки - це, мабуть, найочевидніший приклад. Так само про дрібну електроніку, яку можна придбати у звичайних магазинах, зокрема в "Аврорі", і яка потенційно може використовуватися у військових цілях. Але тут важливо розуміти, що масштаби зовсім інші. Якщо ми говоримо про серійне виробництво військової техніки, то звичайні побутові товари не можуть повністю замінити спеціалізовані компоненти - зазначив Михайло Жирохов.

Тобто мова не про те, що військова промисловість може просто замінити всі спеціалізовані деталі товарами з найближчого магазину. Йдеться про те, що доступні цивільні компоненти можуть закривати окремі потреби там, де спеціалізоване рішення складніше, дорожче або недоступне в потрібній кількості.

Як використовувати фольгу у війську

Однак іноді йдеться не лише про пошук доступної деталі для ремонту чи облаштування позицій, а й про військові випробування.

Іноді така адаптація може виглядати особливо несподівано. Експерт з оборонної промисловості, керівник компанії-виробника озброєння Анатолій Храпчинський розповідає, що для тестування повітряних цілей використовують звичайну фольгу.

Для тестування повітряних цілей, наприклад, і для збільшення ефективної площі розсіювання на своїх радарах я використовую фольгу для їжі або металеві тарілки, щоб прикріпити їх до дрона. Відповідно, збільшується ефективна площа розсіювання, і ми можемо тестувати роботу радарів - зазначив він.

За його словами, швидка адаптація дозволяє вирішувати певні проблеми.

Якщо подивитися, скільки коштує авіаційна петля, яка сертифікована за всіма авіаційними стандартами, то її вартість починається від 70 фунтів. Тому тут також питання адаптації можливостей, які дозволяють нам використовувати дешеві інструменти для створення власних рішень. Наприклад, для кріплення антен ми використовували велосипедні хомути. Тобто для того, щоб прикріпити антену, можна використати звичайний велосипедний хомут. Рішень насправді багато. Питання в тому, щоб швидко забезпечити засіб інструментами, які доступні у великій кількості. І це є основною проблемою. Деякі засоби, які можуть бути сертифіковані та перевірені, можуть бути просто недоступними у великому об’ємі - пояснив Анатолій Храпчинський.

Демократизація технологій

Саме тут стає зрозуміло, чому доступність іноді не менш важлива за технологічність. Якщо потрібну спеціалізовану деталь складно швидко знайти або замовити у великій кількості, інженер починає шукати альтернативу серед того, що вже є на ринку. І в цьому сенсі звичайний магазин будівельних матеріалів, автомобільних аксесуарів чи товарів для дому може виявитися своєрідним "каталогом" потенційних інженерних рішень.

Якщо говорити про те, що ми потенційно можемо знайти у звичайному магазині на кшталт "Епіцентру", то тут важливо розуміти, що відбувається демократизація технологій. Колись для того, щоб розрахувати балістику ракети або вивести супутник на орбіту, потрібні були потужні комп’ютери, які мали лише окремі державні підприємства, державні структури або великі компанії. Те саме зараз відбувається з багатьма технологіями. У нас FPV-дрон спочатку з’явився виключно як засіб для розваги, повітряних перегонів. Але ми зробили з нього носій, засіб ураження, і відповідно це стало зброєю. Тому багато речей, які ми бачимо в побуті, можуть отримувати зовсім інше застосування. Від звичайної петлі до велосипедного хомута для кріплення антени - пояснив Анатолій Храпчинський.

Експерт Антон Земляний додав, що фактично будь-який цивільний товар, який можна придбати у звичайному магазині чи на маркетплейсі, потенційно може знайти якесь військове застосування. Однак це не означає, що будь-яка така річ автоматично стає військовою технологією.

Війна змушує шукати нестандартні рішення з того, що є доступним. Якщо ми зайдемо з вами в умовний "Епіцентр", там можна побачити величезну кількість речей, які можуть бути корисними військовим. Це дроти, інструменти, різні матеріали для облаштування позицій, засоби для будівництва укріплень. Але важливо розуміти: такі рішення часто з’являються не від хорошого життя. Це певною мірою вимушене "кустарне" або, якщо сказати м’якше, нестандартне виробництво, яке дозволяє закривати конкретні локальні потреби. При цьому я б не ставився до такого підходу виключно негативно. Якщо якась проста цивільна деталь дозволяє вирішити конкретне військове завдання, вона може бути цілком ефективним рішенням. Особливо якщо це дешево, доступно і не потребує складної логістики - наголосив він.

Шлях від побутової речі до військового рішення може бути коротким: побачити властивість, знайти нове застосування, перевірити, чи працює, і масштабувати, якщо рішення виявилося ефективним. Саме здатність проходити цей шлях швидко стає важливою перевагою у війні.

Війна змушує використовувати те, що є під рукою, комбінувати цивільні технології та матеріали і шукати максимально прості рішення для конкретних військових потреб. І в цьому якраз проявляється певною мірою фантазія українських інженерів та розробників - додав Антон Земляний.

Гайки, фольга і риболовецькі сітки самі по собі не є військовими технологіями. Але в руках інженерів можуть отримувати нове призначення і стати частиною рішення, особливо, коли важливі швидкість, доступність та можливість виконати конкретне завдання.

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