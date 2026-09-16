Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США

Комітет з регламенту Палати представників США схвалив процедуру розгляду законопроєкту Ліндсі Грема про нові санкції проти росії та Ірану. Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що вже 16 вересня документ винесуть на дебати та фінальне голосування у Палаті представників, повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, пише УНН.

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Офіційні матеріали комітету підтверджують, що законопроєкт допущений до розгляду Палатою.

Раніше законопроєкт уже схвалив Сенат. Він передбачає первинні та вторинні санкції проти росії, її посадовців, банків, тіньового флоту та інших осіб і структур, які допомагають фінансувати російську агресію. Окремі положення дозволяють президенту США запроваджувати додаткові тарифи проти найбільших покупців російських нафти й газу та країн, які сприяють обходу санкцій.

У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%

Співавтор законопроєкту сенатор Річард Блументаль, виступаючи перед українською громадою, заявив, що санкції мають завдати удару по російській воєнній машині.

Маккол анонсував фінальне голосування

Завтра я керуватиму дебатами в Палаті представників щодо остаточного ухвалення санкційного законопроєкту Ліндсі Грема – заявив Маккол, слова якого навів Рауфоглу.

Якщо Палата представників погодиться із сенатською редакцією документа, це завершить парламентський етап його проходження. Комітет з регламенту передбачив 1 годину дебатів перед розглядом питання про погодження із поправками Сенату.

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