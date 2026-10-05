Американські бомбардувальники передислокували з Британії через загрозу, пов'язану з Іраном - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про загрозу для американських бомбардувальників у Великій Британії, передає УНН із посиланням на AP.

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Президент США зазначив, що не хотів провокувати "ворога", тримаючи бомбардувальників ВПС на базі в Англії, тому літаки було повернуто до США.

Ці бомбардувальники використовувалися для завдання ударів по Ірану, і Трамп заявив: "Ми мали загрозу", пов’язану з Іраном. Рішення про повернення було ухвалено після розслідування інформації про запланований терористичний акт на базі Королівських ВПС Фейрфорд.

США вивели всі бомбардувальники з бази у Британії після інциденту з "підозрілими автомобілями"

"Тож ми їх трохи перемістили — недалеко", — сказав Трамп.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо однозначно заявив, що іноземна сторона була причетна до ймовірної спроби теракту із застосуванням вибухівки на авіабазі ВПС Великої Британії Фейрфорд, після того, як п’ятьох підозрюваних, затриманих поблизу авіабази, звільнили під заставу.