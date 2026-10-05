США вивели всі бомбардувальники з бази у Британії після інциденту з "підозрілими автомобілями"

США вивели всі свої бомбардувальники з авіабази Фейрфорд на південному заході Англії та повернули їх до місць постійної дислокації. Це сталося після інциденту поблизу бази, через який у Британії затримали кількох людей за підозрою у підготовці теракту, повідомляє BBC, пише УНН.

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У Держдепартаменті США підтвердили передислокацію літаків, однак офіційно не назвали її причини.

27 вересня британська поліція отримала повідомлення про 3 "підозрілі автомобілі", які наближалися до авіабази. П'ятьох чоловіків затримали за підозрою у підготовці терористичного акту, але згодом відпустили під заставу.

Рішення ухвалили американські військові

Пізніше в Лондоні у межах того самого розслідування затримали ще одного підозрюваного – громадянина Великої Британії та Ірану. Його також згодом звільнили під заставу.

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Джерела BBC у британському уряді не заперечують, що виведення американських бомбардувальників могло бути реакцією на інцидент біля бази. За їхніми словами, рішення ухвалили у США на рівні військового командування, а не політичного керівництва.

Міністерство оборони Великої Британії ситуацію наразі не коментувало.

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