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США вывели все бомбардировщики с базы в Великобритании после инцидента с "подозрительными автомобилями"

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

США вернули все бомбардировщики с базы Фэйрфорд после задержаний возле объекта. Пятерых мужчин и британо-иранского подозреваемого освободили под залог.

США вывели все бомбардировщики с базы в Великобритании после инцидента с "подозрительными автомобилями"

США вывели все свои бомбардировщики с авиабазы Фейрфорд на юго-западе Англии и вернули их в места постоянной дислокации. Это произошло после инцидента возле базы, из-за которого в Британии задержали несколько человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

В Госдепартаменте США подтвердили передислокацию самолетов, однако официально не назвали ее причины.

27 сентября британская полиция получила сообщение о 3 "подозрительных автомобилях", которые приближались к авиабазе. Пятерых мужчин задержали по подозрению в подготовке террористического акта, но впоследствии отпустили под залог.

Решение приняли американские военные

Позже в Лондоне в рамках того же расследования задержали еще одного подозреваемого — гражданина Великобритании и Ирана. Его также впоследствии освободили под залог.

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Источники BBC в британском правительстве не отрицают, что вывод американских бомбардировщиков мог быть реакцией на инцидент возле базы. По их словам, решение приняли в США на уровне военного командования, а не политического руководства.

Министерство обороны Великобритании пока не комментировало ситуацию.

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Степан Гафтко

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