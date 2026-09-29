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США выводят войска из Ирака после двух десятилетий, Иран может усилить влияние в регионе

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Последние американские войска покинут Ирак до 30 сентября. Эксперты прогнозируют усиление влияния Ирана и риск восстановления позиций ИГ.

США выводят войска из Ирака после двух десятилетий, Иран может усилить влияние в регионе

Американские войска должны покинуть свои последние базы в Ираке к среде. Иран и его союзники, которые в настоящее время имеют значительное влияние в стране, где за более чем два десятилетия войны погибли 4500 американцев, воспринимают этот уход как победу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иракские эксперты по вопросам безопасности заявляют, что вывод войск — о котором договорились в 2024 году при президенте Джо Байдене и который осуществляет администрация Дональда Трампа даже во время войны с Ираном, — может предоставить Тегерану и его влиятельным союзникам больше свободы действий, а также позволить другим противникам США, в частности «Исламскому государству», восстановить свои позиции.

Иран стратегически выигрывает от ухода коалиции, поскольку это устраняет военное присутствие, которое на протяжении многих лет сдерживало влияние Тегерана в Ираке

- сказал Джасим аль-Бахадли, иракский аналитик по вопросам безопасности, специализирующийся на изучении вооруженных шиитских группировок, связанных с Ираном.

Он прогнозирует, что проиранские группировки не только представят уход американцев как победу своего движения, но и «попытаются превратить этот импульс в большее влияние на принятие решений в сфере безопасности и политики».

Хотя окончательный уход американских войск в целом пользуется популярностью среди иракцев, те, кто обеспокоен силой поддерживаемых Ираном группировок, опасаются, что вывод происходит преждевременно.

Что предшествовало

США вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. После этого американские войска оставались в стране, поддерживали новое правительство и вели многолетнюю борьбу с повстанцами.

В конце 2011 года США вывели свои силы. Однако менее чем через три года американские военные вернулись в Ирак, на этот раз для поддержки иракских сил в борьбе против ИГ. Основные боевые действия против группировки продолжались с 2014 по 2017 год.

За более чем два десятилетия войны в Ираке США потеряли 4500 американцев. В этом году в войне против Ирана погибли 18 американских военнослужащих, семеро из них — в Ираке.

Ирак запретит рейсы иранских авиакомпаний из-за угрозы санкций США22.09.26, 05:17 • 4479 просмотров

Ольга Розгон

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