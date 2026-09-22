Ирак запретит рейсы иранских авиакомпаний из-за угрозы санкций США

Ирак приостановит рейсы иранских авиакомпаний, находящихся под американскими санкциями, после предупреждения Вашингтона о последствиях для стран, которые продолжат их обслуживать. Запрет вступит в силу на рассвете во вторник, сообщает AFP со ссылкой на источники в правительстве Ирака, пишет УНН.

Детали

Два собеседника агентства подтвердили решение Багдада. Один из них заявил, что Ирак введет ограничения в соответствии с решением Министерства финансов США.

По его словам, страны, которые не будут соблюдать американские ограничения, сами рискуют попасть под санкции.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции должны фактически сделать невозможным нормальное обслуживание иранских авиакомпаний за рубежом.

Если они приземлятся, вы не сможете обеспечить их топливом, вы не сможете предоставить им услуги по посадке, вы не сможете продать им билеты, иначе вас исключат из долларовой системы – заявил Бессент в интервью CNBC.

Воздушное пространство Ирана полностью закрыли после начала американских и израильских атак в конце февраля. Впоследствии часть рейсов возобновили, однако их выполняют иранские авиакомпании.