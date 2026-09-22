Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможный взаимный мораторий на дальнобойные удары Украины и России по энергетическим объектам. Макрон планирует поднять эту тему и во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Макрон рассказал о переговорах после встречи с Трампом в Нью-Йорке. Речь идет о возможном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian

Ранее Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые вызвали перебои с топливом в России. Зеленский пока не соглашался на такие призывы.

Макрон обсудит предложение с Зеленским

По данным Bloomberg, вопрос ударов по российской энергетике обсуждается на фоне резкого роста цен на дизельное топливо в США.

Макрон и Трамп также говорили о возможном участии Франции в обеспечении маршрутов экспорта ближневосточной нефти через Красное море. Французский президент заявил, что Париж стремится избежать дальнейшей эскалации после новых атак хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters