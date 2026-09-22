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Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыном

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Мег Райан и Джек Куэйд вместе посетили открытие музея в Лос-Анджелесе. В последний раз они появлялись на публике вместе в декабре 2017 года.

Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыном

Американская актриса Мег Райан и её сын, звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд, впервые более чем за 8 лет вместе появились на публичном мероприятии. Они посетили открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

64-летняя Райан и 34-летний Куэйд вместе позировали фотографам на мероприятии 19 сентября. Актриса пришла в чёрном платье, а её сын выбрал тёмно-серый костюм с белой рубашкой.

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В последний раз мать и сын вместе появлялись на публичном мероприятии ещё в декабре 2017 года, когда посетили матч «Нью-Йорк Никс».

Сын двух голливудских звёзд

Джек Куэйд — сын Мег Райан и актёра Денниса Куэйда. Наибольшую популярность он приобрёл благодаря роли Хьюи Кэмпбелла в сериале «Пацаны».

В апреле 2026 года Куэйд женился на своей коллеге по сериалу Клаудии Думит. Мег Райан ранее публично защищала сына от утверждений, что его карьера является результатом известности родителей, подчёркивая его талант и трудолюбие.

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Степан Гафтко

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