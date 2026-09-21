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Холанд продемонстрировал методы борьбы с ИИ: звезда «Манчестер Сити» воспроизвёл вирусный мем

Киев • УНН

 • 2412 просмотра

Эрлинг Холанд и MrBeast воспроизвели вирусный ИИ-мем, в котором футболист пугается собственного отражения. Оригинал распространяли летом 2026 года.

Холанд продемонстрировал методы борьбы с ИИ: звезда «Манчестер Сити» воспроизвёл вирусный мем
Associated Press

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе с популярным мировым блогером MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) забавно отреагировали на ИИ-фейк, который покорил сеть летом 2026 года. Нападающий воссоздал вирусный мем, в котором он якобы испугался собственного отражения в зеркале во время обеда, передает УНН

«Самое страшное блюдо в моей жизни», — подписал пост MrBeast в Instagram.  

На видео Эрлинг Холанд и MrBeast едят лапшу, после чего норвежец поворачивается к зеркалу и пугается собственного отражения. 

Отметим, видео с этой сценой стало вирусным летом 2026 года во время чемпионата мира. Тогда в сети распространялось видео, на котором Холанд сидит в кафе, а затем внезапно замечает себя в зеркале и пугается. Ролик массово распространяли в социальных сетях, однако впоследствии выяснилось, что он создан с помощью искусственного интеллекта. За основу взяли видео китайского комика Цзинь Луна. С помощью цифровой обработки его лицо заменили на лицо Холанда, а самого героя одели в форму «Манчестер Сити».

"Приглашение принято" - Эрлинг Холанд ответил Тому Холланду после "вирусного" предложения поужинать17.07.26, 22:09 • 11067 просмотров

Павел Башинский

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