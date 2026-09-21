Холанд продемонстрировал методы борьбы с ИИ: звезда «Манчестер Сити» воспроизвёл вирусный мем

Associated Press

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вместе с популярным мировым блогером MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) забавно отреагировали на ИИ-фейк, который покорил сеть летом 2026 года. Нападающий воссоздал вирусный мем, в котором он якобы испугался собственного отражения в зеркале во время обеда, передает УНН.

«Самое страшное блюдо в моей жизни», — подписал пост MrBeast в Instagram.

На видео Эрлинг Холанд и MrBeast едят лапшу, после чего норвежец поворачивается к зеркалу и пугается собственного отражения.

Отметим, видео с этой сценой стало вирусным летом 2026 года во время чемпионата мира. Тогда в сети распространялось видео, на котором Холанд сидит в кафе, а затем внезапно замечает себя в зеркале и пугается. Ролик массово распространяли в социальных сетях, однако впоследствии выяснилось, что он создан с помощью искусственного интеллекта. За основу взяли видео китайского комика Цзинь Луна. С помощью цифровой обработки его лицо заменили на лицо Холанда, а самого героя одели в форму «Манчестер Сити».

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