"Приглашение принято" - Эрлинг Холанд ответил Тому Холланду после "вирусного" предложения поужинать

Норвежский футболист Эрлинг Холанд принял приглашение британского актера Тома Холланда на ужин после вирусной истории в сети, передает УНН.

Детали

В эфире передачи "The Tonight Show Starring", ведущий Джимми Фэллон зачитал твит Тома Холланда, в котором актер "пожаловался", что не получил ответа на сообщение в Instagram от норвежского форварда Эрлинга Холанда, в котором актер приглашал футболиста поужинать.

Как рассказал Холланд, он увидел футболиста в Монако на гонках во время Гран-при Монако "Формулы-1" и написал ему в Instagram с предложением поужинать, однако так и не получил ответа.

"Я был в Монако, смотрел гонки Льюиса Хэмилтона, и увидел его — он был в VIP-ложе прямо напротив меня. Ну я и подумал: "А почему бы не попытать удачу?" — сказал Холланд.

Актер назвал игнорирование сообщения "унизительным опытом" и пошутил, что актерам полезно время от времени оставаться без внимания.

"Я тебе вот что скажу — это именно тот опыт, который приземляет, и который очень полезен для актеров. Понимаешь? Ты такой: "О, сейчас напишу ему, приглашу на ужин". И тут — никакого ответа. Ни отказа, ни банального "я сегодня занят, у меня футбол", — просто ноль", — сказал Холланд.

После этого Эрлинг Холанд оставил комментарий под постом в Instagram: "Приглашение на ужин принято. Немного опоздал. Просто скажи, где".

Во время выступления на норвежском телевизионном шоу A Laget, Эрлинг Холанд рассказал, как развивались события. Получив текстовое сообщение от "какого-то Холланда" после уикенда в Монако, спортсмен просто посмотрел на незнакомое имя отправителя и решил не тратить время на ответ. "Кто это вообще такой?" — подумал спортсмен.

Футболист признался, что в повседневной жизни крайне редко смотрит фильмы, поэтому имя главной звезды кинематографической вселенной Marvel ему ни о чем не сказало.

Все изменилось в одну секунду, когда кто-то из окружения Эрлинга случайно не узнал об этом и не воскликнул: "Чувак, так Том Холланд — это же Человек-паук". Только тогда в голове форварда сложился пазл, и он осознал, что собственноручно оставил топового голливудского актера без ответа.

Пока неизвестно, удалось ли двум Холландам все же поужинать.

Эрлинг Холанд в настоящее время находится в Италии, где вместе со своей женой посетил модный показ в Таормине на итальянском острове Сицилия.

Том Холланд же сегодня посетил релиз фильма "Одиссея", где играет одну из главных ролей.

Напомним

Американская актриса Зендея призналась, что допустила ошибку во время своего первого дня на съемках фильма "Одиссея" (Odyssey) знаменитого режиссера Кристофера Нолана. По словам актрисы, ее рот буквально замерз, ведь съемки проходили в условиях холодной погоды.