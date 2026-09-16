Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил процедуру рассмотрения законопроекта Линдси Грэма о новых санкциях против России и Ирана. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что уже 16 сентября документ вынесут на дебаты и финальное голосование в Палате представителей, сообщил журналист Алекс Рауфоглу, пишет УНН.

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Официальные материалы комитета подтверждают, что законопроект допущен к рассмотрению Палатой.

Ранее законопроект уже одобрил Сенат. Он предусматривает первичные и вторичные санкции против России, ее должностных лиц, банков, теневого флота и других лиц и структур, которые помогают финансировать российскую агрессию. Отдельные положения позволяют президенту США вводить дополнительные тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые содействуют обходу санкций.

В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%

Соавтор законопроекта сенатор Ричард Блюменталь, выступая перед украинской общиной, заявил, что санкции должны нанести удар по российской военной машине.

Маккол анонсировал финальное голосование

Завтра я буду руководить дебатами в Палате представителей по окончательному принятию санкционного законопроекта Линдси Грэма – заявил Маккол, слова которого привел Рауфоглу.

Если Палата представителей согласится с сенатской редакцией документа, это завершит парламентский этап его прохождения. Комитет по регламенту предусмотрел 1 час дебатов перед рассмотрением вопроса о согласовании с поправками Сената.

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