Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии опасным
Киев • УНН
Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полётов над Саудовской Аравией из-за атак на Йемен. Заявление не распространяется на Мекку и Медину.
Йеменские хуситы заявили, что воздушное пространство Саудовской Аравии является опасным для гражданских самолетов. Об этом сообщает Interia, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что связанный с хуситами Гуманитарный операционный координационный центр объяснил это последними атаками на территории Йемена.
Учитывая агрессию ВВС Саудовской Аравии против нашей страны и обеспокоенность по поводу безопасности гражданской авиации и жизни людей, Центр координации гуманитарных операций предупреждает все авиакомпании, осуществляющие операции в воздушном пространстве Саудовской Аравии, что это воздушное пространство является опасным ... и может стать местом проведения операций наших вооруженных сил
В Центре предупредили, что Йемен не несет ответственности за любые инциденты, которые могут произойти, но уточнили, что это не распространяется на воздушное пространство над Меккой и Мединой — двумя священными городами ислама.
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Контекст
Днями Саудовская Аравия призвала Европу предоставить военную помощь в борьбе с хуситами.
Впоследствии президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов.
Позже агентство Reuters сообщило, что силы правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии захватили позиции у пролива Баб-эль-Мандеб.
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