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Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии опасным

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Хуситы предупредили авиакомпании об опасности полётов над Саудовской Аравией из-за атак на Йемен. Заявление не распространяется на Мекку и Медину.

Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии опасным

Йеменские хуситы заявили, что воздушное пространство Саудовской Аравии является опасным для гражданских самолетов. Об этом сообщает Interia, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что связанный с хуситами Гуманитарный операционный координационный центр объяснил это последними атаками на территории Йемена.

Учитывая агрессию ВВС Саудовской Аравии против нашей страны и обеспокоенность по поводу безопасности гражданской авиации и жизни людей, Центр координации гуманитарных операций предупреждает все авиакомпании, осуществляющие операции в воздушном пространстве Саудовской Аравии, что это воздушное пространство является опасным ... и может стать местом проведения операций наших вооруженных сил

говорится в заявлении организации.

В Центре предупредили, что Йемен не несет ответственности за любые инциденты, которые могут произойти, но уточнили, что это не распространяется на воздушное пространство над Меккой и Мединой — двумя священными городами ислама.

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Контекст

Днями Саудовская Аравия призвала Европу предоставить военную помощь в борьбе с хуситами.

Впоследствии президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов.

Позже агентство Reuters сообщило, что силы правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии захватили позиции у пролива Баб-эль-Мандеб.

Хуситы заявили, что не будут атаковать корабли США в Красном море21.09.26, 01:38 • 5276 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Саудовская Аравия
Европа
Иран
Йемен