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Хуситы заявили, что не будут атаковать корабли США в Красном море

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Хуситы заявили, что не будут нападать на американские корабли в Красном море. Они продолжат боевые действия против Саудовской Аравии.

Хуситы заявили, что не будут атаковать корабли США в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что не будут атаковать американские корабли в Красном море, но продолжат боевые действия против Саудовской Аравии. Об этом член политического бюро хуситов Мохамед аль-Бухайти заявил в интервью Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По словам аль-Бухайти, Вашингтон вышел на контакт с хуситами после их стремительного продвижения вдоль западного побережья Йемена к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

Мы подтвердили, что не атакуем Соединённые Штаты или любую другую страну в проливе, за исключением саудовского врага. Так остаётся и сейчас

– заявил он.

Хуситы предостерегли другие страны от поддержки Саудовской Аравии

Аль-Бухайти также предостерёг другие государства от присоединения к Саудовской Аравии в возобновившейся гражданской войне в Йемене.

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Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил контакты своей администрации с хуситами и заявил, что группировка не стремится воевать с Соединёнными Штатами

По данным AP, в минувшие выходные в Омане состоялась встреча представителей США и хуситов. Аль-Бухайти при этом подтвердил лишь косвенные контакты через Оман, который выступает посредником между сторонами.

Представитель хуситов также заверил, что группировка не стремится перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит один из ключевых мировых морских торговых маршрутов.

Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт Эр-Рияда и нефтяной хаб Саудовской Аравии20.09.26, 04:58 • 19377 просмотров

Степан Гафтко

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