Раскрыт "конвертационный центр" с финансовыми операциями на сумму более 23 млрд гривен - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая выводила деньги в криптовалюту. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ разоблачили "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн гривен

По имеющейся информации, общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен, тогда как предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд гривен.

Во время 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам схемы сообщено о подозрении. Подробности завтра