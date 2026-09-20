Раскрыт "конвертационный центр" с финансовыми операциями на сумму более 23 млрд гривен - Офис генпрокурора
Киев • УНН
БЭБ и прокуратура разоблачили организацию с финансовыми операциями на 23,5 млрд грн. Подозреваемым вменяют уклонение от уплаты налогов на 3 млрд грн.
Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая выводила деньги в криптовалюту. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ разоблачили "конвертационный центр", через который ежемесячно проходило около 500 млн гривен
По имеющейся информации, общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен, тогда как предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд гривен.
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Напомним
В Днепропетровской области разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств с использованием ряда подконтрольных предприятий. Фигуранты зарабатывали на махинациях с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры.