$44.6651.24
ukenru
23:56 • 3122 просмотра
Сикорский сообщил, сколько мощностей РФ уничтожила Украина, и пригрозил россиянам самолётамиVideo
22:57 • 6936 просмотра
Европейские разведки предупредили о возможных действиях России против НАТО уже в течение нескольких месяцев
22:32 • 7142 просмотра
Выборы в Госдуму, обработана половина протоколов: результаты и первые реакции лидеров партий
22:16 • 6558 просмотра
Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США, остались 1–2 ключевых вопроса — Axios
20:45 • 12191 просмотра
Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios
18:46 • 20940 просмотра
"Мирный трек — это приоритет №1": Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке
Эксклюзив
20 сентября, 16:31 • 24161 просмотра
БПЛА РФ попал в склад «Эко-маркета» в Киевской области — фоторепортажPhoto
Эксклюзив
20 сентября, 15:43 • 19768 просмотра
Астрологический прогноз на 21–27 сентября: Солнце перейдёт в Весы, а неделя завершится полнолунием в Овне
20 сентября, 12:26 • 22572 просмотра
Удары рф остановили заводы, производившие 90% стали Украины, - Financial Times
Эксклюзив
20 сентября, 09:46 • 27118 просмотра
Астропрогноз на неделю 21–27 сентября: осеннее равноденствие и полнолуние
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
75%
748мм
Популярные новости
Раскрыт "конвертационный центр" с финансовыми операциями на сумму более 23 млрд гривен - Офис генпрокурораPhotoVideo20 сентября, 14:41 • 5702 просмотра
На премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вылили вино во время праздникаVideo20 сентября, 14:59 • 15778 просмотра
На фронте погиб бывший политзаключённый кремля Николай Карпюк20 сентября, 16:14 • 7994 просмотра
В РФ завершились выборы в Госдуму: «Единая Россия» и ещё 4 партии преодолевают барьер19:02 • 18634 просмотра
Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях21:37 • 4780 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 64959 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 83652 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 59090 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 73392 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 67628 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марк Карни
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto00:06 • 458 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса23:06 • 1384 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета22:05 • 2206 просмотра
Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери21:05 • 3822 просмотра
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 33531 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
Сериал
Фокс Ньюс
Facebook

Выборы в Госдуму, обработана половина протоколов: результаты и первые реакции лидеров партий

Киев • УНН

 • 7136 просмотра

«Единая Россия» лидирует с 57,85% голосов и в 181 округе. Медведев поздравил с результатом, а Зюганов раскритиковал выборы.

Выборы в Госдуму, обработана половина протоколов: результаты и первые реакции лидеров партий

По предварительным результатам выборов в Госдуму РФ после обработки почти половины протоколов «Единая Россия» набирает 57,85% голосов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные ЦИК РФ, пишет УНН.

Детали

Второе место занимает КПРФ с 13,8%, далее идут ЛДПР – 8,84%, «Новые люди» – 7,86% и «Справедливая Россия» – 5,12%. Остальные партии пока не преодолевают 5-процентный барьер.

«Единая Россия» также лидирует в 181 из 225 одномандатных округов. Если эта тенденция сохранится после завершения подсчёта, партия может получить более 300 из 450 депутатских мандатов и сохранить конституционное большинство.

Первые реакции после выборов

Лидер «Единой России» дмитрий медведев заявил, что результат позволит партии «воплощать в жизнь самые сложные и насущные решения», не уточнив, о каких именно решениях идёт речь.

В то же время лидер КПРФ геннадий зюганов раскритиковал ход избирательной кампании и подсчёт голосов, сравнив их с «возвращением в лихие 90-е».

Отдельные кандидаты от «Единой России» демонстрируют особенно высокие результаты в одномандатных округах. В частности, спикер Госдумы вячеслав володин лидирует в своём округе в саратовской области, а депутат адам делимханов – в Чечне.

Официальные окончательные результаты выборов ЦИК РФ ещё не объявляла.

Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях21.09.26, 00:37 • 4790 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира