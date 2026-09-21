Выборы в Госдуму, обработана половина протоколов: результаты и первые реакции лидеров партий
Киев • УНН
«Единая Россия» лидирует с 57,85% голосов и в 181 округе. Медведев поздравил с результатом, а Зюганов раскритиковал выборы.
По предварительным результатам выборов в Госдуму РФ после обработки почти половины протоколов «Единая Россия» набирает 57,85% голосов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные ЦИК РФ, пишет УНН.
Детали
Второе место занимает КПРФ с 13,8%, далее идут ЛДПР – 8,84%, «Новые люди» – 7,86% и «Справедливая Россия» – 5,12%. Остальные партии пока не преодолевают 5-процентный барьер.
«Единая Россия» также лидирует в 181 из 225 одномандатных округов. Если эта тенденция сохранится после завершения подсчёта, партия может получить более 300 из 450 депутатских мандатов и сохранить конституционное большинство.
Первые реакции после выборов
Лидер «Единой России» дмитрий медведев заявил, что результат позволит партии «воплощать в жизнь самые сложные и насущные решения», не уточнив, о каких именно решениях идёт речь.
В то же время лидер КПРФ геннадий зюганов раскритиковал ход избирательной кампании и подсчёт голосов, сравнив их с «возвращением в лихие 90-е».
Отдельные кандидаты от «Единой России» демонстрируют особенно высокие результаты в одномандатных округах. В частности, спикер Госдумы вячеслав володин лидирует в своём округе в саратовской области, а депутат адам делимханов – в Чечне.
Официальные окончательные результаты выборов ЦИК РФ ещё не объявляла.
Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях21.09.26, 00:37 • 4790 просмотров