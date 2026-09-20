БПЛА РФ попал в склад «Эко-маркета» в Киевской области — фоторепортаж
Киев • УНН
В селе Счастливое российский БПЛА попал в склад «Эко-маркета». На месте атаки вспыхнул пожар, появились фотографии последствий.
В воскресенье, 20 сентября, российский БПЛА попал в склад "Эко-маркета" в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области. На месте вспыхнул пожар, сообщил фотокорреспондент УНН.
Детали
В сети появились фото последствий вражеской атаки.
В Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. Также в районе повреждены навес и автомобиль в частном домовладении
Напомним
В больнице умерла ребенок, пострадавшая в результате российской атаки на Киевскую область. Число погибших в области возросло до четырех человек.