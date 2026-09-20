В Бельгии с помощью кротов обнаружили средневековое сооружение возрастом 800 лет
Киев • УНН
Вблизи Дамме в 814 кротовинах обнаружили 2810 археологических фрагментов. Среди них — кирпичные ворота XIII–XIV веков.
В Бельгии кроты помогли археологам обнаружить остатки средневекового поместья. В 814 кротовинах близ Дамме исследователи нашли 2810 археологических фрагментов, в частности остатки кирпичных ворот XIII–XIV веков. Об этом сообщило издание Arkeonews, пишет УНН.
Детали
Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, которая давно исчезла из письменных источников.
Всего исследователи получили 2810 фрагментов общей массой немногим более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.
Керамика помогла уточнить датировку памятника. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, за ней по количеству следовала красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортная немецкая каменная посуда. В целом находки охватывают период примерно с XII до XV века, однако большинство из них датируется XIII–XIV веками. Это позволяет уверенно отнести ворота к средневековому периоду.
Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, которая давно исчезла из письменных источников.
Всего исследователи получили 2810 фрагментов общей массой немногим более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.
Керамика помогла уточнить датировку памятника. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, за ней по количеству следовала красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортная немецкая каменная посуда. В целом находки охватывают период примерно с XII до XV века, однако большинство из них датируется XIII–XIV веками. Это позволяет уверенно отнести ворота к средневековому периоду.
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