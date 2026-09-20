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В Бельгии с помощью кротов обнаружили средневековое сооружение возрастом 800 лет

Киев • УНН

 • 2806 просмотра

Вблизи Дамме в 814 кротовинах обнаружили 2810 археологических фрагментов. Среди них — кирпичные ворота XIII–XIV веков.

В Бельгии с помощью кротов обнаружили средневековое сооружение возрастом 800 лет

В Бельгии кроты помогли археологам обнаружить остатки средневекового поместья. В 814 кротовинах близ Дамме исследователи нашли 2810 археологических фрагментов, в частности остатки кирпичных ворот XIII–XIV веков. Об этом сообщило издание Arkeonews, пишет УНН.

Детали

Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, которая давно исчезла из письменных источников.

Всего исследователи получили 2810 фрагментов общей массой немногим более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.

Керамика помогла уточнить датировку памятника. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, за ней по количеству следовала красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортная немецкая каменная посуда. В целом находки охватывают период примерно с XII до XV века, однако большинство из них датируется XIII–XIV веками. Это позволяет уверенно отнести ворота к средневековому периоду.

Находки указали на существование кирпичных въездных ворот XIII–XIV веков и дали новые сведения о средневековой сельской усадьбе, которая давно исчезла из письменных источников.

Всего исследователи получили 2810 фрагментов общей массой немногим более двух килограммов. Среди них были строительные обломки, керамика, металлические предметы и фрагменты природного камня.

Керамика помогла уточнить датировку памятника. Среди 294 фрагментов преобладала местная серая посуда, за ней по количеству следовала красная. Также встречались украшенная керамика, протокаменная посуда и импортная немецкая каменная посуда. В целом находки охватывают период примерно с XII до XV века, однако большинство из них датируется XIII–XIV веками. Это позволяет уверенно отнести ворота к средневековому периоду.

Археологи обнаружили загадательное римское захоронение с телом, уложенным лицом вниз19.09.26, 11:23 • 4494 просмотра

Ольга Розгон

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