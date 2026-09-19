Археологи обнаружили загадательное римское захоронение с телом, уложенным лицом вниз

Археологи обнаружили в Хорватии необычное захоронение римского периода, в котором умершего положили в могилу лицом вниз. Рядом с останками нашли несколько стеклянных сосудов, среди которых был флакон для духов необычной формы, сообщает Croatia Week, пишет УНН.

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Захоронение стало одним из 16 недавно исследованных в западном некрополе древней Салоны — столицы римской провинции Далмация. Раскопки проводят специалисты Хорватского института охраны природы и Хорватской академии наук и искусств.

В могиле с телом, положенным лицом вниз, археологи нашли три стеклянных флакона и небольшой стеклянный сосуд. Один из флаконов для духов был изготовлен в форме финика.

Необычное захоронение среди кремированных останков

Особенность находки подчеркивает то, что большинство других исследованных поблизости захоронений содержали кремированные останки. В 12 могилах их поместили непосредственно в землю, еще в нескольких использовали керамические урны, а в одном случае археологи обнаружили каменную урну.

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В другом захоронении вместе с кремированными останками нашли стеклянный флакон, костяную иглу и керамическую масляную лампу.

Причину, по которой одного из умерших похоронили лицом вниз, исследователи пока не установили. Такие захоронения отличаются от обычной погребальной практики и могут представлять особый интерес для дальнейшего изучения.

Всего археологи уже исследовали на территории некрополя древней Салоны более 150 могил.

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