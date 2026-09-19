Археологи знайшли загадкове римське поховання з тілом, покладеним обличчям донизу
Київ • УНН
У некрополі стародавньої Салони виявили поховання з тілом обличчям донизу та чотирма скляними посудинами. Причину обряду ще не встановили.
Археологи виявили у Хорватії незвичайне поховання римського періоду, в якому померлого поклали в могилу обличчям донизу. Поруч із останками знайшли кілька скляних посудин, серед яких флакон для парфумів незвичайної форми, повідомляє Croatia Week, пише УНН.
Деталі
Поховання стало одним із 16, нещодавно досліджених у західному некрополі стародавньої Салони – столиці римської провінції Далмація. Розкопки проводять фахівці Хорватського інституту охорони природи та Хорватської академії наук і мистецтв.
У могилі з тілом, покладеним обличчям донизу, археологи знайшли три скляні флакони та невелику скляну посудину. Один із флаконів для парфумів був виготовлений у формі фініка.
Незвичайне поховання серед кремованих останків
Особливість знахідки підкреслює те, що більшість інших досліджених поруч поховань містили кремовані останки. У 12 могилах їх помістили безпосередньо в землю, ще в кількох використовували керамічні урни, а в одному випадку археологи виявили кам'яну урну.
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В іншому похованні разом із кремованими останками знайшли скляний флакон, кістяну голку та керамічну олійну лампу.
Причину, через яку одного з померлих поховали обличчям донизу, дослідники наразі не встановили. Такі поховання відрізняються від звичайної поховальної практики та можуть становити особливий інтерес для подальшого дослідження.
Загалом археологи вже дослідили на території некрополя стародавньої Салони понад 150 могил.
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