У печерах Іспанії знайшли сліди канібалізму, який практикували тисячі років: з черепів робили чаші

Археологи виявили на півдні Іспанії свідчення канібалізму серед людей епохи неоліту, причому в різних громадах він міг бути пов'язаний як із насильством, так і з ритуальними практиками. Дослідники проаналізували близько 1000 людських кісток і зубів із 3 печер, повідомляє Phys.org, пише УНН.

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Команда під керівництвом Пальміри Саладіє з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції вивчала останки на наявність порізів, переломів, слідів приготування їжі та людських укусів.

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У печері Малальмерсо дослідники виявили кістки щонайменше 36 людей, датовані приблизно 5300-4950 роками до нашої ери. Вчені припускають, що ці люди могли загинути під час одного епізоду насильства. Понад половина останків мала сліди кип'ятіння, а на 2 черепах виявили травми від ударів тупими предметами.

З людських черепів виготовляли чаші

У печері Карігуела майже на всіх досліджених людських кістках археологи виявили сліди обробки. Особливо незвичайною знахідкою стали 2 черепи, які були перероблені на чаші для пиття.

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Іншу картину виявили в печері Майолікас. Знайдені там останки датуються приблизно 3950-3760 роками до нашої ери та були пофарбовані червоною кіновар'ю. На думку дослідників, це може свідчити, що поводження з людськими останками було частиною ритуалу або поховальної практики.

Автори дослідження дійшли висновку, що канібалізм у неолітичних громадах півдня Іспанії практикували в різні періоди та, ймовірно, з різних причин – від насильницьких конфліктів до ритуалів.

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