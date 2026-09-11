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У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

Anthropic заблокувала спроби використати Claude для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій. Серед фігурантів — Китай і росія.

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій

Зловмисники та пов'язані з державами групи в Китаї та росії вже намагаються використовувати штучний інтелект Anthropic для кібератак, масового стеження та інших небезпечних операцій. Про це йдеться у новому звіті компанії, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Anthropic заявила, що виявила та заблокувала низку випадків зловживання моделями Claude. Серед них – кібероперації, системи стеження, кампанії впливу, а також спроби використати ШІ для досліджень, які потенційно можуть бути пов'язані зі створенням біологічної зброї.

Компанія зафіксувала випадки, коли її моделі намагалися залучити до автоматизації кібератак і розвідувальних операцій. Окремі схеми були пов'язані з державними структурами або суб'єктами з Китаю та росії.

Біологічна загроза

Особливе занепокоєння в Anthropic викликали запити, пов'язані з біологією. В одному з випадків користувач намагався отримати від ШІ допомогу в дослідженні, яке могло зробити небезпечний вірус більш шкідливим. Компанія заявила, що заблокувала таку активність.

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Також Anthropic протидіє спробам незаконно копіювати можливості Claude для навчання інших моделей. Раніше компанія повідомляла про масштабну нелегальну екосистему, учасники якої намагаються обходити обмеження та створювати велику кількість акаунтів для отримання доступу до її технологій.

У компанії попереджають, що зі зростанням можливостей ШІ подібні системи можуть дедалі сильніше спрощувати проведення складних кібератак та інших небезпечних операцій, які раніше вимагали значної кількості фахівців і ресурсів. 

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Степан Гафтко

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