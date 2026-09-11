Українські спецслужби допоможуть Німеччині протидіяти російським диверсіям, дронам та шпигунству

Українські спецслужби ділитимуться з німецькою землею Баден-Вюртемберг досвідом протидії гібридним загрозам з боку росії. Співпраця охоплюватиме боротьбу зі шпигунством, дронами та кіберзлочинністю, повідомляє Bild, пише УНН.

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Домовленостей досягли під час візиту до Києва міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Мануеля Гагеля. За даними видання, обмін досвідом між українськими спецслужбами та німецькою стороною має розпочатися вже наступного тижня.

Це важлива віха в боротьбі з гібридними загрозами з боку росії. Ми нарешті повинні стати здатними захищатися від таких загроз – заявив Гагель.

Німецьких фахівців навчатимуть в Україні

Під час перебування у Києві німецький міністр відвідав майданчик, де українські фахівці моделюють атаки безпілотників. У майбутньому там проходитимуть підготовку співробітники головного управління поліції Баден-Вюртемберга. Відповідну угоду вже уклали з Національною поліцією України.

Крім того, представники української Ради національної безпеки мають відвідати Штутгарт протягом найближчих тижнів.

Як зазначає Bild, домовленість уклали на тлі серії гібридних інцидентів у Німеччині, причетність до яких Берлін пов'язує з росією. Серед них – інциденти з дронами та диверсії проти об'єктів інфраструктури.

Німеччина висилає понад 150 російських дипломатів та членів їхніх сімей після диверсії у Лейпцигу