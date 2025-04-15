У Німеччині судитимуть підозрюваних у спробі перевороту в крані

Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.