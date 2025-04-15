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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1990 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5242 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29620 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160337 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138666 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141609 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136139 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135979 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196704 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в барі: є загиблий та поранені

У місті Геппінген невідомий відкрив вогонь у барі, вбивши одну людину та поранивши двох. Стрілець втік, поліція розслідує можливий зв'язок з кримінальними угрупованнями.

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Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на ймовірність терористичної діяльності або нападу.

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Ребров розповів, чого не вистачило Україні, щоб вийти з групи на Євро

Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.

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Євро-2024: Україна сьогодні зіграє у жовтому комплекті форми, а Бельгія - у блакитному

У жовтій формі збірна України зіграє проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Євро-2024 на "Арені Штутгарт" за повного залу з 54 000 глядачів.

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Євро-2024: Україна оголосила заявку на вирішальний матч проти Бельгії

Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.

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У Штутгарті внаслідок ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана

Співробітник поліції, який супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув, а ще один був серйозно поранений в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю водія BMW в Штутгарті.

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У Німеччині судитимуть підозрюваних у спробі перевороту в крані

Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.

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Марта Костюк перемогла третю ракетку світу Коко Гауфф у захоплюючому трисетовому чвертьфінальному матчі і вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина.

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У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

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