У місті Геппінген невідомий відкрив вогонь у барі, вбивши одну людину та поранивши двох. Стрілець втік, поліція розслідує можливий
зв'язок з кримінальними угрупованнями.
Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на
ймовірність терористичної діяльності або нападу.
Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на
те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.
У жовтій формі збірна України зіграє проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Євро-2024 на "Арені Штутгарт" за повного залу з 54 000 глядачів.
Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.
Співробітник поліції, який супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув, а ще один був серйозно поранений в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю водія BMW в Штутгарті.
Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і
введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.
Марта Костюк перемогла третю ракетку світу Коко Гауфф у захоплюючому трисетовому чвертьфінальному матчі і вийшла до півфіналу
турніру WTA 500 у Штутгарті, Німеччина.
Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.