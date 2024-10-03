У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в барі: є загиблий та поранені
Київ • УНН
У місті Геппінген невідомий відкрив вогонь у барі, вбивши одну людину та поранивши двох. Стрілець втік, поліція розслідує можливий зв'язок з кримінальними угрупованнями.
В місті Геппінген на півдні Німеччини невідомий влаштував стрілянину в місцевому барі, одна людина загинула, ще двоє людей отримали поранення. Сам стрілець втік, повідомляє Bild, передає УНН.
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Перші повідомлення про постріли в барі в Гьоппінгені надійшли в поліцію напередодні ввечері. Поліцейські, які прибули на місце, виявили трьох людей із вогнепальними пораненнями. Втім 29-річний чоловік помер на місці. Двох інших постраждалих госпіталізували до лікарень.
Сам стрілець зник із місця злочину. Відомо лише, що на ньому був чорний одяг.
За словами мера Гьоппінгена Александра Майєра, у момент стрілянини в місті проходив 19-й Фестиваль вина. Паніки серед гостей фестивалю, як уточнюється, не було - захід завершився за розкладом.
Поки що невідомо, у кого саме стріляв злочинець і чи були ці люди якимось чином пов'язані з ним. За однією з версій, цей напад може бути наслідком боротьби між двома кримінальними угрупованнями в Штутгарті.
Мексиканські солдати вбили 6 мігрантів під час стрілянини на кордоні03.10.24, 01:31 • 18234 перегляди