Мексиканські солдати вбили 6 мігрантів під час стрілянини на кордоні
Київ • УНН
Шість мігрантів загинули, десять поранені внаслідок стрілянини військового патруля в Мексиці. Інцидент стався під час спроби зупинити групу з 33 мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.
Мексиканські солдати вбили шістьох мігрантів під час стрілянини на шосе поблизу кордону. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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Шість мігрантів загинули і ще десятеро отримали поранення в результаті стрілянини. Міністерство оборони Мексики заявило, що інцидент стався під час спроби військового патруля зупинити групу мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.
За даними відомства, патруль, що рухався шосе поблизу міста Уїстла, приблизно за 40 км від Тапачули, відкрив вогонь по групі з 33 мігрантів, серед яких були громадяни Єгипту, Непалу, Куби, Індії та Пакистану. Мігранти намагалися втекти від патруля на пікапі.
Міністерство оборони підтвердило, що стрілянина призвела до загибелі шести осіб, а ще десятеро отримали поранення.
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