Мексиканские солдаты убили 6 мигрантов во время стрельбы на границе

Мексиканские солдаты убили шестерых мигрантов во время стрельбы на шоссе вблизи границы. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Шесть мигрантов погибли и еще десять получили ранения в результате стрельбы. Министерство обороны Мексики заявило, что инцидент произошел во время попытки военного патруля остановить группу мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.

По данным ведомства, патруль, двигавшийся по шоссе вблизи города Уистла, примерно в 40 км от Тапачулы, открыл огонь по группе из 33 мигрантов, среди которых были граждане Египта, Непала, Кубы, Индии и Пакистана. Мигранты пытались скрыться от патруля на пикапе.

Министерство обороны подтвердило, что стрельба привела к гибели шести человек, а еще десять получили ранения.

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