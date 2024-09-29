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В Мексике во время шторма "Джон" по меньшей мере 22 человека погибли

В Мексике во время шторма "Джон" по меньшей мере 22 человека погибли

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 22:06  •  427 просмотра

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В Мексике шторм "Джон" вызвал масштабные наводнения и оползни, унеся жизни по меньшей мере 22 человек. Больше всего пострадал штат Герреро, где проводятся спасательные операции и эвакуация жителей.

Жители юго-западной Мексики, в субботу ,эвакуировались из домов, затопленных остатками урагана "Джон", который в течение недели опустошал тихоокеанское побережье. Наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 22 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в штате Герреро, который пострадал больше всего и является одним из самых бедных в Мексике, местные СМИ сообщили о 18 погибших, многие из которых стали жертвами оползней, разрушивших дома. На юге, в штате Оахака, сообщается о трех смертях, а еще один ребенок погиб в реке на севере штата Мичоакан.

"Джон" быстро превратился в мощный ураган, прежде чем накрыл Герреро. После этого шторм рассеялся, но снова сформировался над морем, принося сильные дожди и наводнения вдоль побережья на север.

В пятницу шторм начал ослабевать и больше не считается активным.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо поделилась в социальных сетях фотографиями спасательных операций в крупном курортном городе Акапулько, где спасатели проводят спасательные операции на лодках, гидроциклах и вертолетах для помощи пострадавшим.

Жители, которые эвакуировались из затопленных районов на лодках и серфбордах, призвали власти оказать помощь, поскольку город, который еще оправляется после разрушительного урагана 2023 года, сталкивается со второй катастрофой менее чем за год.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что доступ к аэропорту восстановлен, власти продолжают распределять помощь пострадавшим.

Ураган «Хелен» в США унес жизни уже 44 человек28 сентября 2024, 11:35 • 20468 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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