Ураган «Хелен» в США унес жизни уже 44 человек
Киев • УНН
Ураган «Хелен» вызвал масштабные разрушения во Флориде и на юго-востоке США, унеся жизни 44 человек. Стихия нанесла ущерб на сумму от 15 до 26 млрд долларов, обесточив больницы и разрушив дома.
По меньшей мере 44 человека погибли из-за урагана "Хелен", который пронесся по юго-востоку США. Об этом пишет издание AP, передает УНН.
Детали
"В пятницу ураган "Хелен" нанес огромные разрушения по всей Флориде и юго-восточной части США, убив по меньшей мере 44 человека, сломав высокие дубы, и разрушив дома", - пишет издание.
Отмечается, что среди погибших были трое пожарных, женщина с месячными близнецами и 89-летняя женщина, чей дом пострадал от падения дерева.
Ураган четвертой категории обесточил некоторые больницы на юге Джорджии.
Ураган имел максимальную постоянную скорость ветра 140 миль/ч (225 км/ч), когда он обрушился поздно в четверг на малонаселенный регион в сельской местности Биг-Бенд во Флориде, где расположены рыбацкие деревни и убежища для отдыха, где сталкиваются полуостров и полуостров.
Отмечается, что ураган нанес ущерб от 15 до 26 млрд долларов.
Напомним
27 сентября ураган "Хелен" обрушился на Флориду, вызвав массовые отключения и рекордные штормовые нагоны. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, перемещаясь дальше по суше.