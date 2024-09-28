Ураган «Хелен» в США унес жизни уже 44 человек

По меньшей мере 44 человека погибли из-за урагана "Хелен", который пронесся по юго-востоку США. Об этом пишет издание AP, передает УНН.

Детали

"В пятницу ураган "Хелен" нанес огромные разрушения по всей Флориде и юго-восточной части США, убив по меньшей мере 44 человека, сломав высокие дубы, и разрушив дома", - пишет издание.

Отмечается, что среди погибших были трое пожарных, женщина с месячными близнецами и 89-летняя женщина, чей дом пострадал от падения дерева.

Ураган четвертой категории обесточил некоторые больницы на юге Джорджии.

Ураган имел максимальную постоянную скорость ветра 140 миль/ч (225 км/ч), когда он обрушился поздно в четверг на малонаселенный регион в сельской местности Биг-Бенд во Флориде, где расположены рыбацкие деревни и убежища для отдыха, где сталкиваются полуостров и полуостров.

Отмечается, что ураган нанес ущерб от 15 до 26 млрд долларов.

Напомним

27 сентября ураган "Хелен" обрушился на Флориду, вызвав массовые отключения и рекордные штормовые нагоны. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, перемещаясь дальше по суше.