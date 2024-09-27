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Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді

Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді

Київ • УНН

 • 14584 перегляди

Ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші

Вийшовши на сушу у південно-східному американському штаті Флорида як потужний ураган "Хелен" за кілька годин ослаб до тропічного шторму у п'ятницю, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

"Хелен" пронісся над американським штатом Флорида вночі як потужний ураган і приніс сильні вітри та дощі по всьому південному сходу Сполучених Штатів на початку п'ятниці за місцевим часом. Шторм обрушився на регіон Біг-Бенд у Флориді потужними поривами, викликавши масові відключення та рекордні штормові нагони, перш ніж переміститися до Джорджії та послабшати до тропічного шторму.

Чиновники штату заявили, що збитки, завдані "Хелен", що вийшов на сушу як ураган категорії 4, стане повністю видно тільки з настанням темряви. Пізно ввечері в четвер губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що влада знає про одну смерть, пов'язану зі штормом, але, ймовірно, будуть й інші, і що будуть втрачені будинки. Губернатор Джорджії Браян Кемп повідомив, що в його штаті в результаті торнадо загинули двоє людей, і одна людина загинула в Північній Кароліні в четвер.

Згідно зі свіжими даними, "Хелен" наближається до північної частини штату Південна Кароліна, повідомляється про перебої з електропостачанням і повалені дерева. Навколо озер Кеові та Клемсон посилюються вітер і дощ, а жителі ховаються, щоб перечекати шторм. У багатьох сільських населених пунктах струмки виходять з берегів, а дороги затоплені.

"Хелен" пройшов через Джорджію рано-вранці в п'ятницю за місцевим часом, зі швидкістю вітру 177 км на годину, і, як очікується, продовжить слабшати. Наслідки шторму відчувалися у кількох штатах, понад два мільйони домогосподарств залишилися без електрики у п'ятницю вранці у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.

У Флориді зберігалася небезпека, оскільки більшість узбережжя Мексиканської затоки перебувала під загрозою "катастрофічних" штормових нагонів заввишки до 6 метрів над рівнем землі, прогнозованих у деяких частинах.

"Значні зсуви" прогнозувалися у південних Аппалачах до п'ятниці. У Грінвіллі-Спартанбурзі в Південній Кароліні синоптики попередили, що шторм може стати одним із "найзначніших погодних явищ" у регіоні в сучасній історії.

Президент США Джо Байден підписав декларації по надзвичайний стан для Флориди, Алабами, Джорджії, Північної Кароліни та Південної Кароліни до того, як Хелен вийшла на сушу. Рішення надало федеральні ресурси штатам, які готуються до удару негоди.

Ураган Хелен категорії 4 вдарив по Флориді з вітрами до 225 км/год27.09.24, 07:58 • 17596 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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