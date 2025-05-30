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Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Ілон Маск офіційно йде з посади радника Трампа, досягнувши менших успіхів, ніж планував. За час роботи він встиг зробити заяви щодо України та спровокувати чимало конфліктів.

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Сьогодні, після 130 днів роботи, Ілон Маск офіційно залишає посаду головного радника Трампа та керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Як пройшли ці дні для мільярдера і чим він найбільше запам'ятався на посаді спеціального урядового службовця, пише УНН.

Деталі

З уходом Маска з посади радника у Білому Домі закінчився неспокійний період, який супроводжувався масовими звільненнями, закриттям державних агентств і численними судовими процесами. Втім, як зазначають оглядачі, підприємець досяг значно менше, ніж планував спочатку, зазначає Associated Press.

Спершу Маск ставив перед собою грандіозну мету — скоротити витрати федерального уряду на 2 трильйони доларів, але згодом цю цифру довелося урізати спершу до 1 трильйона, а потім ще до 150 мільярдів. У процесі він все частіше висловлював розчарування щодо опору своїм цілям.

Як зазначає видання, спроби Маска реформувати уряд неодноразово викликали конфлікти з іншими впливовими фігурами адміністрації Трампа, які не завжди поділяли його бачення перебудови державного апарату.

Маск неоднарозово підкреслював, що його участь в урядовій роботі має тимчасовий характер. Нещодавно він ясно дав зрозуміти, що має намір знову зосередитися на своїх компаніях — виробнику електромобілів Tesla та аерокосмічному проєкті SpaceX.

Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя в уряді 

- зазначив він у своєму дописі у соцмережі X.

Публічні конфлікти та рекордно низький рейтинг

Протягом короткого, але бурхливого періоду роботи в Білому домі Ілон Маск встиг нажити чимало ворогів. Його близькість до Дональда Трампа викликала різке невдоволення багатьох високопоставлених чиновників в адміністрації президента США.

Одразу після перемоги Трампа на виборах Маск вступив у гостру суперечку з юридичним радником президента Борисом Епштейном. Обмін різкими словами між Маском і Епштейном стався прямо під час обіду в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Причиною конфлікту стало те, що Епштейн наполягав на призначенні своїх людей у ключові урядові посади, а Маск категорично це не сприймав.

У березні Ілон Маск знову опинився у центрі скандалу – цього разу під час урядового засідання. Він вступив у суперечку з держсекретарем США Марко Рубіо, обвинувачуючи його в небажанні скорочувати витрати і звільняти чиновників Держдепартаменту. Рубіо, своєю чергою, різко відрізав, запропонувавши Маску "звільнити та знову працевлаштувати" 1500 держслужбовців, аби лише продемонструвати власну ефективність. У цій сварці президент Трамп підтримав Рубіо, а не Маска.

Не минуло й місяця, як Маск потрапив у ще одну гучну сутичку – цього разу з міністром фінансів Скоттом Бессентом. Під час зустрічі в Білому домі Маск назвав його "агентом Сороса", що спровокувало взаємні образи та крики. Їхню перепалку було чути навіть у кабінеті президента.

Подібні скандали та масові скорочення держслужбовців, проведені Департаментом ефективності уряду під керівництвом Маска, зробили його найбільш непопулярним членом президентської команди. Результати останніх опитувань показують, що антирейтинг Ілона Маска сягнув 60%, демонструючи, наскільки різко впала його підтримка серед американців.

Заяви щодо України

Наприкінці лютого 2025 року Ілон Маск заявив, що Зеленський не може представляти Україну без відновлення свободи преси та виборів. Він написав про це у X, у відповідь на слова Зеленського, що президент Трамп перебуває у "середовищі дезінформації".

Лідери Німеччини, Британії, Фінляндії та Норвегії виступили на підтримку України та розкритикували такі заяви.

На початку березня Маск заявив про необхідність перевірити всю виділену Україні військову допомогу, аби дізнатися "о насправді сталося з сотнями мільярдів доларів, надісланих в Україну".

3-го березня Ілон Маск заявив, що Зеленський прагне "вічної війни" та "корупційної м'ясорубки". Він стверджував, що український президент обрав кровопролиття замість миру з москвою.

Днем пізніше, 4 березня соратник президента США вирішив запропонувати Зеленському помилування в обмін на мир і демократію.

9 числа цього ж місяця Маск заявив, що його система Starlink є кістяком української армії, без якої фронт не встоїть. Французький оператор Eutelsat викликався замінити термінали Starlink в Україні за підтримки ЄС, проте на це був би необхідний чималий час. Однак пізніше мільярдер заявив, що попри незгоду з політикою США щодо Києва, він ніколи не відключатиме Starlink для України.

Декількома днями пізніше власник соцмережі Х (Twitter) Ілон Маск заявив, що масштабна кібератака на платформу у понеділок, 10 березня може бути пов'язана з Україною, а саме з ІР-адресами, що знаходяться в районі України.

Також Маск публічно закликав США вийти з НАТО через невигідність фінансування оборони Європи. Бізнесмен підтримав допис Тампа у соцмережі X про необхідність негайного виходу США з Альянсу.

Раніше УНН писав, що на тлі рішення американського мільярдера Ілона Маска піти з посади керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) високопосадовець адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що він продовжить працювати неофіційним радником президента і потенційно може відвідувати зустрічі Білого дому в майбутньому.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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