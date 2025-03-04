Маск запропонував Зеленському "амністію" в обмін на мир з рф
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що Зеленському варто запропонувати амністію в нейтральній країні для мирного переходу до демократії. Раніше Маск звинуватив президента України у прагненні "вічної війни" та "корупційної м'ясорубки".
Соратника президента США Дональда Трампа, підприємєць, мільярдер Ілон Маск вирішив запропонувати Президенту Володимиру Зеленському помилування в обмін на мир і демократію. Про це інформує УНН з посиланням на акаунт Ілона Маска у соцмережі Х (Twitter)
Правда. Хоч би як це було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що Зеленський прагне "вічної війни" та "корупційної м'ясорубки". Маск стверджує, що український президент обрав кровопролиття замість миру з москвою.
Маск порівняв у провокативній карикатурі війну в Україні з трамваєм03.03.25, 06:01 • 177129 переглядiв