Маск предложил Зеленскому "амнистию" в обмен на мир с рф
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что Зеленскому стоит предложить амнистию в нейтральной стране для мирного перехода к демократии. Ранее Маск обвинил президента Украины в стремлении к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке".
Соратника президента США Дональда Трампа, предпринимателя, миллиардера Илона Маска, решил предложить Президенту Владимиру Зеленскому помилование в обмен на мир и демократию. Об этом информирует УНН с ссылкой на аккаунт Илона Маска в соцсети Х (Twitter)
Правда. Хоть как это было бы неприятно, Зеленскому следует предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине
Напомним, Илон Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке". Маск утверждает, что украинский президент выбрал кровопролитие вместо мира с Москвой.
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