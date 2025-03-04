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Маск предложил Зеленскому "амнистию" в обмен на мир с рф

Киев • УНН

 • 35307 просмотра

Илон Маск заявил, что Зеленскому стоит предложить амнистию в нейтральной стране для мирного перехода к демократии. Ранее Маск обвинил президента Украины в стремлении к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке".

Маск предложил Зеленскому "амнистию" в обмен на мир с рф

Соратника президента США Дональда Трампа, предпринимателя, миллиардера Илона Маска, решил предложить Президенту Владимиру Зеленскому помилование в обмен на мир и демократию. Об этом информирует УНН с ссылкой на аккаунт Илона Маска в соцсети Х (Twitter)

Правда. Хоть как это было бы неприятно, Зеленскому следует предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине

- написал Илон Маск.

Напомним, Илон Маск заявил, что Зеленский стремится к "вечной войне" и "коррупционной мясорубке". Маск утверждает, что украинский президент выбрал кровопролитие вместо мира с Москвой.

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем 03.03.25, 06:01 • 177121 просмотр

Вита Зеленецкая

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