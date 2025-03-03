Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем
Киев • УНН
Илон Маск опубликовал карикатуру с Зеленским, сравнивая ситуацию в Украине с трамваем, который можно остановить. Миллиардер намекает на отказ Украины от определенных гарантий.
Глава департамента эффективности правительства США, миллиардер, Илон Маск сравнил войну в Украине с трамваем, опубликовав соответствующую карикатуру. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу соратника президента США Дональда Трампа в соцсети Х (Twitter), передает УНН.
Детали
В воскресенье, 02 марта американский миллиардер Илон Маск в своем Х-аккаунте сделал очередной резонансный пост. На этот раз он опубликовал карикатуру, на которой изображен Зеленский.
Вы можете остановить трамвай в любой момент, но вы отказываетесь, потому что вам нужны гарантии, что он не поедет снова через несколько лет
Напомним, Илон Маск призвал проверить использование военной помощи США Украине.
Илон Маск заявил об "увольнении" Зеленского из-за отказа от сделки с США22.02.25, 23:42 • 46078 просмотров