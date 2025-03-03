Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Глава департамента эффективности правительства США, миллиардер, Илон Маск сравнил войну в Украине с трамваем, опубликовав соответствующую карикатуру. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу соратника президента США Дональда Трампа в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 02 марта американский миллиардер Илон Маск в своем Х-аккаунте сделал очередной резонансный пост. На этот раз он опубликовал карикатуру, на которой изображен Зеленский.

Вы можете остановить трамвай в любой момент, но вы отказываетесь, потому что вам нужны гарантии, что он не поедет снова через несколько лет