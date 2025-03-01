Маск вимагає перевірити мільярдну допомогу США Україні
Київ • УНН
Ілон Маск, голова DOGE в адміністрації Трампа, закликав перевірити використання військової допомоги США Україні. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок зброї Києву.
Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності державного управління адміністрації президента Трампа (DOGE) заявив про необхідність перевірити всю виділену Україні військову допомогу. Відповідну публікацію він розмістив у соцмережі X, передає УНН.
Час дізнатися, що насправді сталося з сотнями мільярдів доларів, надісланих в Україну
Нагадаємо, адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.
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