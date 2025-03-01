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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36425 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Маск вимагає перевірити мільярдну допомогу США Україні

Київ • УНН

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Ілон Маск, голова DOGE в адміністрації Трампа, закликав перевірити використання військової допомоги США Україні. Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок зброї Києву.

Маск вимагає перевірити мільярдну допомогу США Україні

Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності державного управління адміністрації президента Трампа (DOGE) заявив про необхідність перевірити всю виділену Україні військову допомогу. Відповідну публікацію він розмістив у соцмережі X, передає УНН.

Час дізнатися, що насправді сталося з сотнями мільярдів доларів, надісланих в Україну

- йдеться у дописі Ілона Маска від 28.02.2025.

Нагадаємо, адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.

Адміністрація президента США Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок військової допомоги Україні - після напруженої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці рф в російсько-українській війні - Болтон28.02.25, 21:25 • 41734 перегляди

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