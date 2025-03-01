Трамп не планує оголошувати нову допомогу Україні, але раніше схвалені поставки продовжують надходити - СNN

Хоча адміністрація президента США Дональда Трампа не оголосила про нові військові поставки для України, останніми тижнями Києву, як і раніше, постачають зброю та обладнання, про які до цього було оголошено за адміністрації Байдена. Про це УНН повідомляє із посиланям на CNN.

За словами численних американських чиновників, відразу після суперечки мілж лідерами США та України в Овальному кабінеті не було жодних ознак того, що ситуація змінилася.

Також існує безліч довгострокових контрактів між виробниками зброї та США на постачання систем озброєння в Україну. Ці контракти були оголошені в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) і були розраховані на постачання зброї Україні в майбутньому.

Раніше

The Washington Post писало, що Адміністрація президента США Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок військової допомоги Україні - після напруженої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті