Трамп може припинити всю військову допомогу Україні - The Washington Post
Київ • УНН
У Трампа розглядають можливість припинення військової допомоги Україні після суперечки в Білому дому. Рішення може вплинути на мільярди доларів у вигляді радарів, транспорту та боєприпасів.
Адміністрація президента США Трампа розглядає можливість припинення всіх поставок військової допомоги Україні - після напруженої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, повідомив The Washington Post високопоставлений представник адміністрації, передає УНН.
Адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних постачань військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п'ятницю і його ймовірну непоступливість у мирному процесі
Рішення, якщо його ухвалять, торкнеться мільярдів доларів радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет, які очікують на відправлення в Україну в межах президентських повноважень зі скорочення чисельності особового складу, сказав чиновник.
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Видання зазначає, що розгляд питання про відмову від поставок зброї Україні підкреслює різке погіршення стосунків між колишніми союзниками після суперечливого обміну думками в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Чиновник спростував думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що під час планування зустрічі було докладено зусиль, щоб задати позитивніший тон, про що свідчить відмова Трампа від звинувачення Зеленського в тому, що він "диктатор".
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