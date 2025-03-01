У Зеленського "є шанс повернути все назад" - Держдепартамент США про угоду щодо рідноземів

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Президент України Володимир Зеленський все ще може повернутися до угоди корисних копалин, яка була розроблена до суперечки в Овальному кабінеті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Це не означає, що вона все ще не може бути здійснена (угода-ред.). Саме в цьому і полягає справжнє лідерство, і Зеленський, я думаю, може його проявити", - сказав Брюс в інтерв'ю Fox Business.

Відповідаючи на запитання, чи повинен Зеленський залишатися лідером України, Брюс сказав: "Звісно, ми завжди визнаємо, і це життєво важливо в дипломатичному і демократичному світі, що народ України вирішуватиме ці питання".

"Президент Зеленський, я думаю, зараз сумнівається, але в нього є шанс повернути все назад, і він, імовірно, має це зробити заради свого народу", - додала речниця Держепу.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися у Вашингтоні в п'ятницю, щоб проконтролювати підписання угоди, але між лідерами виникла суперчка перед світовими ЗМІ і угода не була підписана.

Трамп заявив, що угода може стати для Америки способом повернути частину грошей, які вона надала Україні у вигляді фінансової допомоги та озброєння для боротьби з росією. Але сутичка в Овальному кабінеті поставила майбутнє угоди під сумнів.

Високопоставлений американський чиновник заявив згодом агентству Reuters, що Трамп не виключає укладення угоди, але не раніше, ніж Україна буде готова до конструктивної розмови.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".