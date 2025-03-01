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У Зеленского «есть шанс вернуть все назад» - Госдепартамент США о соглашении по родным землям

Киев • УНН

 • 34116 просмотра

Пресс-секретарь Госдепартамента США заявила, что Зеленский имеет шанс вернуться к соглашению по полезным ископаемым. По словам Брюс, этот вопрос важен для народа Украины.

У Зеленского «есть шанс вернуть все назад» - Госдепартамент США о соглашении по родным землям

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский все еще может вернуться к соглашению полезных ископаемых, которая была разработана до спора в Овальном кабинете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

«Это не означает, что она все еще не может быть осуществлена (соглашение - ред.). Именно в этом и заключается настоящее лидерство, и Зеленский, я думаю, может его проявить», - сказал Брюс в интервью Fox Business.

Отвечая на вопрос, должен ли Зеленский оставаться лидером Украины, Брюс сказал: «Конечно, мы всегда признаем, и это жизненно важно в дипломатическом и демократическом мире, что народ Украины будет решать эти вопросы».

«Президент Зеленский, я думаю, сейчас сомневается, но у него есть шанс вернуть все назад, и он, вероятно, должен это сделать ради своего народа», - добавила пресс-секретарь Держепа.

Дополнение 

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне в пятницу, чтобы проконтролировать подписание соглашения, но между лидерами возникла суперчка перед мировыми СМИ и соглашение не было подписано. 

Трамп заявил, что соглашение может стать для Америки способом вернуть часть денег, которые она предоставила Украине в виде финансовой помощи и вооружения для борьбы с Россией. Но стычка в Овальном кабинете поставила будущее соглашения под сомнение.

Высокопоставленный американский чиновник заявил впоследствии агентству Reuters, что Трамп не исключает заключения соглашения, но не раньше, чем Украина будет готова к конструктивному разговору.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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