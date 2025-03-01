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Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - The Washington Post

Киев • УНН

 • 44170 просмотра

У Трампа рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине после спора в Белом доме. Решение может повлиять на миллиарды долларов в виде радаров, транспорта и боеприпасов.

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - The Washington Post

Администрация президента США Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок военной помощи Украине - после напряженной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель администрации, передает УНН

Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его вероятную неуступчивость в мирном процессе

- сообщил представитель администрации.

Решение, если его примут, коснется миллиардов долларов радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет, которые ожидают отправки в Украину в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава, сказал чиновник.

Премьер Британии Стармер выразил "непоколебимую" поддержку Украине после разговора с Трампом и Зеленским01.03.25, 00:11 • 43667 просмотров

Издание отмечает, что рассмотрение вопроса об отказе от поставок оружия Украине подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после противоречивого обмена мнениями в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Чиновник опроверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что при планировании встречи были приложены усилия, чтобы задать более позитивный тон, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинения Зеленского в том, что он «диктатор».

У Зеленского «есть шанс вернуть все назад» - Госдепартамент США о соглашении по родным землям01.03.25, 00:10 • 34116 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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