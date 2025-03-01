Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - The Washington Post
Киев • УНН
У Трампа рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине после спора в Белом доме. Решение может повлиять на миллиарды долларов в виде радаров, транспорта и боеприпасов.
Администрация президента США Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок военной помощи Украине - после напряженной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель администрации, передает УНН.
Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его вероятную неуступчивость в мирном процессе
Решение, если его примут, коснется миллиардов долларов радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет, которые ожидают отправки в Украину в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава, сказал чиновник.
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Издание отмечает, что рассмотрение вопроса об отказе от поставок оружия Украине подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после противоречивого обмена мнениями в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Чиновник опроверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что при планировании встречи были приложены усилия, чтобы задать более позитивный тон, о чем свидетельствует отказ Трампа от обвинения Зеленского в том, что он «диктатор».
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