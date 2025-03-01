Премьер Британии Стармер выразил "непоколебимую" поддержку Украине после разговора с Трампом и Зеленским
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "непоколебимую" поддержку Украине после разговора с президентами США и Украины. Переговоры состоялись после напряженной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "непоколебимую" поддержку Украине после разговора с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Это первая реакция британского премьера после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.
В Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр Британии разговаривал и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Зеленским после их горячей беседы в Овальном кабинете сегодня днем.
"Он сохраняет свою непоколебимую поддержку Украины и играет свою роль в поиске пути к длительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины. Премьер-министр с нетерпением ждет возможности принять в воскресенье международных лидеров, в том числе президента Зеленского", - указано в заявлении пресс-секретаря офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которое цитирует Reuters.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".