Прем'єр Британії Стармер висловив "непохитну" підтримку Україні після розмови з Трампом і Зеленським

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив "непохитну" підтримку Україні після розмови з президентом США Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН. з посиланням на Sky News.

Деталі

Це перша реакція британського прем'єра після перепалки Трампа і Зеленського у Білому домі.

На Даунінг-стріт заявили, що прем’єр-міністр Британії розмовляв і з Дональдом Трампом, і з Володимиром Зеленським після їхньої палкої розмови в Овальному кабінеті сьогодні вдень.

"Він зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України. Прем’єр-міністр з нетерпінням чекає можливості прийняти в неділю міжнародних лідерів, у тому числі президента Зеленського", - вказано у заяві речника офісу прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, яку цитує Reuters.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".