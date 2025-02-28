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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37472 перегляди

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Трамп і Венс оголосили, що вони на боці рф в російсько-українській війні - Болтон

Київ • УНН

 • 41734 перегляди

Колишній радник президента США Джон Болтон заявив, що Трамп і Венс відкрито підтримали росію у війні проти України. За його словами, це становить серйозну загрозу національній безпеці США.

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці рф в російсько-українській війні - Болтон

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Дж Ді Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні, це катастрофічна помилка для національної безпеки Америк. Про це заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон у соцмережі Х, пише УНН.

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо: тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи жодної з них,

- написав Болтон.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
J. Д. Венс
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