Трамп і Венс оголосили, що вони на боці рф в російсько-українській війні - Болтон
Київ • УНН
Колишній радник президента США Джон Болтон заявив, що Трамп і Венс відкрито підтримали росію у війні проти України. За його словами, це становить серйозну загрозу національній безпеці США.
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Дж Ді Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні, це катастрофічна помилка для національної безпеки Америк. Про це заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон у соцмережі Х, пише УНН.
Трамп і Венс оголосили, що вони на боці росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо: тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи жодної з них,
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.