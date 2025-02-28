Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне рф в российско-украинской войне - Болтон

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Дж Ди Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне, это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америк. Об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в соцсети Х, пишет УНН.

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне россии в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Вэнс лично владеют этой политикой. Это не мнение большинства американцев, принадлежащих к какой-либо политической партии или ни одной из них, - написал Болтон.

Напомним,

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.