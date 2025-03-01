Маск потребовал проверить миллиардную помощь США Украине
Киев • УНН
Илон Маск, глава DOGE в администрации Трампа, призвал проверить использование военной помощи США Украине. Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех поставок оружия Киеву.
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления администрации президента Трампа (DOGE) заявил о необходимости проверить всю выделенную Украине военную помощь. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X, передает УНН.
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Напомним, администрация Трампа не планирует анонсировать новые пакеты военной помощи для Украины. Однако ранее утвержденные поставки оружия и оборудования во времена Байдена продолжают поступать в Киев.
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