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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Илон Маск заявил об "увольнении" Зеленского из-за отказа от сделки с США

Илон Маск заявил об "увольнении" Зеленского из-за отказа от сделки с США

Киев  •  УНН

 • 5917 просмотра

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Илон Маск написал в соцсети X, что Зеленский "уволен с работы". Это стало реакцией на отказ президента Украины подписать соглашение о передаче США 50% редкоземельных металлов.

Президент Украины Владимир Зеленский "был уволен" с занимаемой должности. Об этом в соцсети Х заявил руководитель Департамента США по эффективности правительства, миллиардер Илон Маск, сообщает УНН.

Детали

Этот комментарий стал ответом на пост относительно отказа главы украинского государства от подписания соглашения с США по редкоземельным ископаемым.

"Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", - написал Маск.

Контекст

Президент Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США о передаче 50% редкоземельных металлов. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия в документе гарантий безопасности для Украины.

Ранее NBC News сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с россией.

Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине22.02.25, 23:05 • 10164 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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