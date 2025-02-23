Илон Маск заявил об "увольнении" Зеленского из-за отказа от сделки с США
Киев • УНН
Илон Маск написал в соцсети X, что Зеленский "уволен с работы". Это стало реакцией на отказ президента Украины подписать соглашение о передаче США 50% редкоземельных металлов.
Президент Украины Владимир Зеленский "был уволен" с занимаемой должности. Об этом в соцсети Х заявил руководитель Департамента США по эффективности правительства, миллиардер Илон Маск, сообщает УНН.
Детали
Этот комментарий стал ответом на пост относительно отказа главы украинского государства от подписания соглашения с США по редкоземельным ископаемым.
"Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет", - написал Маск.
Контекст
Президент Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США о передаче 50% редкоземельных металлов. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия в документе гарантий безопасности для Украины.
Ранее NBC News сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с россией.
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