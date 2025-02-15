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СМИ узнали детали американского предложения Украине отдать 50% редкоземель: что предложили США взамен

СМИ узнали детали американского предложения Украине отдать 50% редкоземель: что предложили США взамен

Киев  •  УНН

 • 1361 просмотра

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Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на редкоземельные минералы в обмен на военную помощь. Зеленский отказался подписывать документ, заявив о необходимости его изучения.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По словам четырех официальных лиц США, как пишет издание, «администрация Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные минералы страны и дала сигнал об открытости относительно размещения там американских войск для их охраны, если будет соглашение с Россией о прекращении войны».

Два официальных лица заявили, что вместо того, чтобы платить за минералы, соглашение о собственности станет для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, предоставленные Украине с начала войны в феврале 2022 года.

Однако 14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин заявил, что Президент Владимир Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов.

Восемь официальных лиц США сообщают, что министр финансов США Скотт Бессент представил Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте соглашения, которое он принес на встречу в среду в Киеве.

После этой встречи Бессент сказал, что проект американо-украинского соглашения по редкоземельным минералам отражает цель президента, но он не предоставил подробностей того, что предложила администрация.

Зеленский отказался подписать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться по нему с другими, сообщили восемь американских чиновников, проинформированных о встрече.

Тогда украинский лидер заявил, что он и его команда «сделают все, чтобы рассмотреть все детали документа» до его прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, а также американскими законодателями на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский во время выступления в пятницу на конференции по вопросам безопасности сказал, что его юристы оценят документ, который Бессент представил ему в Киеве, с советами и некоторыми изменениями. Он назвал это предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной, которое предоставило бы США значительный доступ к ее редкоземельным минералам, используемым для производства различных технологических продуктов.

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В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы США получили украинские редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов, и дал понять, что Киев «по сути согласился это сделать».

Украинские чиновники заявили, что Зеленский давно поддерживает идею обмена «важных ресурсов» на дальнейшую поддержку США, называя эту идею частью «плана победы», который он представил Трампу во время встречи осенью прошлого года.

В эксклюзивном интервью в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сказал модератору «Знакомства с прессой» NBC News Кристен Уэлкер, что Украине будет «очень, очень трудно» выжить без военной поддержки США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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