Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: это не по безопасности, а по инвестициям

Драфт соглашения по редкоземельным металлам не о безопасности, этот документ по инвестициям. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Этот документ был на моем столе, я поручил юристам его изучить. Это документ не по безопасности, а по инвестициям. Я знаю, что буду встречаться с вице-президентом (Джей Ди Вэнсом - ред.), может сегодня вечером, но я здесь до завтра. Как сказал Трамп: я всегда в Вашингтоне, приезжай, когда хочешь. Я вице-президенту могу также сказать: я здесь, можем встретиться когда хотите. Я готов не все подписать, но готов встретиться