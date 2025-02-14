Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: это не по безопасности, а по инвестициям
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что драфт соглашения с США касается инвестиций, а не безопасности. Украина передала обновленный проект документа американской стороне 14 февраля.
Драфт соглашения по редкоземельным металлам не о безопасности, этот документ по инвестициям. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Этот документ был на моем столе, я поручил юристам его изучить. Это документ не по безопасности, а по инвестициям. Я знаю, что буду встречаться с вице-президентом (Джей Ди Вэнсом - ред.), может сегодня вечером, но я здесь до завтра. Как сказал Трамп: я всегда в Вашингтоне, приезжай, когда хочешь. Я вице-президенту могу также сказать: я здесь, можем встретиться когда хотите. Я готов не все подписать, но готов встретиться
Дополнение
Источники УНН сообщали, что Украина 14 февраля передала обновленный драфт соглашения по редкоземельным металлам США.
Американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.
13 февраля, источники сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина получила проект соглашения о редкоземельных ископаемых, позицию уже начали анализировать.
Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.
11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.